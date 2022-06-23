قرعة الدوري الإسباني.. وتحديد موعد "الكلاسيكو"

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، عن نتائج قرعة مباريات الموسم الجديد "لليغا" (2022-2023) الذي سينطلق يوم 14 أغسطس المقبل، وينتهي يوم 4 يونيو 2023.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب في الموسم الجديد بمواجهة نادي ألميريا، العائد إلى دوري الأضواء، بينما سيلعب فريق برشلونة مع رايو فاليكانو، وأتلتيكو مدريد سيواجه خيتافي في الجولة الأولى.

twitter.com/LaLigaArab

وستقام مباراة "كلاسيكو" الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في الموسم الجديد من الليغا على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، يوم 16 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري.

بينما يستضيف ملعب "كامب نو" معقل برشلونة "كلاسيكو" الإياب يوم 19 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة الـ26 لليغا.

twitter.com/LaLigaArab

أما لقاء "ديربي" العاصمة مدريد الأول، بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو فسيقام يوم 18 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الإياب يوم 26 فبراير 2023.

twitter.com/LaLigaArab

ويختتم ريال مدريد الموسم بمواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة الأخيرة، بينما يواجه برشلونة، سيلتا فيغو.

يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز على برشلونة (2-1) في "الكلاسيكو" الأول، قبل أن يتعرض لهزيمة ساحقة في لقاء الإياب برباعية نظيفة.

وتوج ريال مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وذلك للمرة الـ35 في تاريخه، معززا رقمه القياسي في التتويج باللقب.

وسيتوقف الدوري خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر، بسبب إقامة منافسات نهائيات بطلة كأس العالم 2022، في قطر لأول مرة خلال فصل الشتاء في التاريخ.

twitter.com/LaLigaArab

المصدر: وكالات