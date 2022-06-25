تركي آل الشيخ يشعل منصات التواصل بأسئلة حول ضم لاعبين من مصر أو السعودية لألميريا

أشعل السعودي تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بطرحه سؤالا حول لاعب مناسب من السعودية أو مصر "لليغا".

وصعد نادي ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المقبل (2022-2023)، ويستهل مشواره في الليغا بمواجهة ريال مدريد، حامل اللقب.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "من اللاعب السعودي الذي يكون مفيدا في الدوري الإسباني ومستواه يلعبه أساسي؟ أبي إجابات حقيقيه من غير ميول أو مزح؟".

twitter/Turki_alalshikh

وطرح مالك ألميريا نفس السؤال على جماهير الكرة المصرية عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "من اللاعب الذي بالتفاهم مع إدارته وبصفقة احترافية من الدوري المصري، يكون مفيدا للدوري الإسباني (لا ليغا)؟".

facebook/Turkialalshik

كما كتب تركي آل الشيخ "نريد رابطة لألميريا في السعودية يحضرون مباريات ونرتب لهم، نريد ملعبا من نار".

وأضاف متسائلا: "من أحسن واحد مسك رابطات في المملكة؟ ووضع لهم هوية ونظم وشغله كان مرتبا؟".

وواصل السعودي: "نريد خلطة سعودية مصرية مغربية للتشجيع".

وأتم تركي آل الشيخ، قائلا: "بداية الدوري مع مدريد. قرعة نار. مكتوب علينا بطل أوروبا أول مباراة. الحمد لله على كل حال".

twitter/Turki_alalshikh

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"