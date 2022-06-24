منع الاتحاد الدولي للملاكمة إجراء تصفيات أولمبياد 2024

أعلن المدير الرياضي للجنة الأولمبية الدولية (IOC) كيث ماكونيل، أن الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) منع من إجراء التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في باريس.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن كيث ماكونيل، قوله: "من أجل مصلحة الرياضيين، لن يتم إجراء التصفيات الأولمبية تحت رعاية الاتحاد الدولي للملاكمة IBA. ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) مع اللجنة المنظمة لأولمبياد 2024 بإجراء التصفيات".

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت هذا القرار بسبب أزمة إدارية بعد إعادة انتخاب الروسي عمر كريمليف رئيسا لاتحاد الملاكمة الدولي "IBA" أواسط شهر مايو الماضي، في مدينة إسطنبول التركية.

وكان كريمليف، المرشح الوحيد لهذا المنصب، بعدما قضت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي للملاكمة بعدم أهلية المرشح الآخر الوحيد الذي كان يتنافس معه، الهولندي بوريس فان دير فورست.

وأعلنت محكمة التحكيم للرياضة (CAS) في لوزان عدم قانونية استبعاد المتنافسين من المشاركة في انتخاب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة.

المصدر: "russian.rt.com"