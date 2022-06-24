فيلم يحقق أمنية فتاة عراقية بتلقي العلاج في الخارج

حقق فيلم وثائقي قصير يتناول حياة الفتاة أماني بطلة آسيا العراقية في ألعاب القوى البارالمبية والذي يحمل نفس الاسم، أمنية اللاعبة التي بترت ساقها في تلقيها العلاج في أستراليا.

وحصد الفيلم الوثائقي العديد من الجوائز العربية.

وقال مخرج الفيلم العراقي فاضل ماهود لوكالة الأنباء العراقية "واع": "أماني فيلم وثائقي قصير من سيناريو الفنان الراحل سعد هدابي يتناول قصة حياة فتاة عراقية من محافظة الناصرية بطلة آسيا في ألعاب القوى في الساحة والميدان".

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وأضاف ماهود: "أن ما أثار انتباهي لعمل فيلم يتناول حياة هذه الفتاة التي أسميت الفيلم على اسمها هو قصتها المأساوية التي صبت في فقدان ساقيها نتيجة عمل إرهابي جبان".

وتابع: "من هنا جاءت الفكرة لإنتاج فيلم أماني ليصل إلى العالم أجمع من خلال المهرجانات السينمائية الدولية".

كما أكد أن "الفيلم حقق أمنية الفتاة أماني ذات الـ19 عاما في حصولها على فرصة علاجها خارج العراق في أستراليا بعد أن نال الفيلم تعاطفا دوليا ومحليا سبقتها مناشدات عديدة للحكومة العراقية في إمكانية الدعم المالي لإجراء العملية الجراحية التي تصل كلفتها الى 100 ألف دولار".

المصدر: "وكالة الأنباء العراقية"