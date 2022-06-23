قرار تاريخي.. زيادة عدد اللاعبين في قوائم منتخبات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" اليوم الخميس، قرارا تاريخيا يخص المنتخبات المشاركة في كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في الشتاء، من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، في قطر.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خوفا من التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، قبل وأثناء البطولة.

وأعلن الـ"FIFA" زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا.

أما بخصوص القوائم النهائية فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

وستضم دكة البدلاء في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، 15 لاعبا لكل فريق.

وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن آخر مباراة يخوضها اللاعبون مع أنديتهم قبل الانضمام للمنتخبات استعدادا للمونديال ستكون يوم 13 نوفمبر المقبل.

المصدر: وكالات