هبوط اضطراري.. طائرة نيمار تثير الذعر في البرازيل

أصيب البرازيل نيمار، نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، بالذعر، بعد أن اضطرت طائرته الخاصة إلى الهبوط اضطراريا في مدينة بوا فيستا في شمال البرازيل.

وأوضحت صحيفة "أو غلوبو" اليومية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة التي كانت في طريقها من ميامي إلى ساو باولو (جنوب-شرق)، اضطرت إلى الهبوط في بوا فيستا حوالي الساعة 2:00 صباحا (5:00 بتوقيت غرينتش) لتجنب "مشكلة انخفاض في الضغط"، بسبب مشكلة في الزجاج الأمامي.

وكان نيمار، الذي يقضي عطلته السنوية بعد موسم صعب ومخيب للآمال مع باريس سان جرمان، برفقة صديقته برونا بيانكاردي وشقيقته رافايلا والعديد من المقربين الآخرين.

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وقال نيمار في مقطع فيديو على موقع "إنستغرام": "أشكر الجميع على الرسائل، لكن كل شيء على ما يرام، نحن ذاهبون إلى المنزل، لقد كان مجرد هلع".

instagram/neymarjr

ونشر نيمار في وقت سابق صورة مع شقيقته رافائيلا وهما على مدرج بجانب طائرة.

كما شارك النجم البرازيلي صورة مأخوذة من داخل طائرة تطل على مدينة ميامي الأمريكية أثناء عودته من العطلة في الولايات المتحدة.

واشترى نيمار في وقت سابق طائرة من طراز "إمبراير ليجاسي 450"، بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الطائرة المقصودة أم لا.

المصدر: وكالات