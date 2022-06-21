شاهد.. رونالدو يبدع في الرقص مع نجله وابنة عمه

يستمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بقضاء عطلته الصيفية بصحبة عائلته في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وشاركت البرتغالية أليسيا بياتريس أفيرو، ابنة عم كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "تيك توك" اليوم الثلاثاء، وهو يرقص رفقتها وبجانبه ابنه كريستيانو جونيور.

Manchester United footballer Cristiano Ronaldo in TikTok Dance Video



Credit: Instagram | 433 pic.twitter.com/KdjMXHy375 — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) June 21, 2022

ويبدو أن كريستيانو رونالدو قرر الاستمتاع بعطلته وتجاهل أزمة تحطم سيارته الفارهة "بوغاتي فيرون"، والبالغة ثمنها نحو 1.7 مليون جنيه إستيرليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنجم البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).

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وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، أن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها.

وفقد سائق السيارة، الذي يقال إنه ليس رونالدو، السيطرة على السيارة وانزلق إلى جدار في منطقة بونيولا، في بالما دي مايوركا، حيث يقضي نجم مانشستر يونايتد حاليا عطلته مع عائلته.

وبحسب ما ورد فإن مقدمة سيارة الـ"بوغاتي" تحطمت، حيث حاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك مركبة أخرى متورطة في هذا الحادث أم لا.

ولم يكن كريستيانو رونالدو موجودا في الحافلة، حيث يقضي إجازته في الوقت الحالي في جزيرة مايوركا الإسبانية بصحبة عائلته.

المصدر: وكالات