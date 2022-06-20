تحطم سيارة كريستيانو رونالدو في حادث سير.. صور  

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو صدمة قوية أثناء قضاء عطلته الصيفية بعد موسم مخيب مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، بتعرض سيارته "بوغاتي فيرون" لحادث بمدينة مايوركا الإسبانية.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، أن الشرطة تقوم بالتحقيق في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة لها، حيث أسفر الحادث عن تعرض سيارة رونالدو "بوغاتي فيرون" والبالغة ثمنها نحو 1.7 مليون جنيه إستيرليني، أي ما يعادل مليوني يورو، وهي ثالث أغلى سيارة للنج البرتغالي بعد سيارة بوغاتي سينتوديتشي (8.5 مليون جنيه إسترليني)، وبوغاتي تشيرون (2.15 مليون جنيه إسترليني).

وفقد سائق السيارة، الذي يقال إنه ليس رونالدو، السيطرة على السيارة وانزلق إلى جدار في منطقة بونيولا، في بالما دي مايوركا، حيث يقضي نجم مانشستر يونايتد حاليا عطلته مع عائلته.

وبحسب ما ورد فإن مقدمة سيارة الـ"بوغاتي" تحطمت، حيث حاول المحققون التأكد ما إذا كانت هناك مركبة أخرى متورطة في هذا الحادث أم لا.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أنه يتم التحقيق حاليا في هذا الحادث من قبل خدمة المرور التابعة للشرطة، بعد ان اصطدمت السيارة بباب منزل ريفي، التي دمرت تماما ، بالقرب من مستشفى جوان مارش.

ولم يكن كريستيانو رونالدو موجودا في الحافلة، حيث يقضي إجازته في الوقت الحالي في جزيرة مايوركا الإسبانية بصحبة عائلته.

المصدر: وكالات