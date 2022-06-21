شاهد.. لحظة وصول ماني إلى ميونخ

وصل السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة ميونخ الألمانية، تمهيدا للانضمام إلى نادي بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في صيف 2023، لكن النجم السنغالي يريد خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

ونشرت شبكة "سكاي سبورت" فيديو للحظة وصول طائرة ماني إلى مطار مدينة ميونخ.

Sadio Mane has arrived in Germany ahead of his medical with Bayern Munich 🇩🇪pic.twitter.com/Jh60aiDSMs — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 21, 2022

Man of the people.



Sadio Mane in Germany 🇩🇪 as he arrives for his medical. pic.twitter.com/cJjYDfCQnf — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) June 21, 2022

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أمس الاثنين، اكتمال صفقة انتقال ماني إلى صفوف فريق بايرن ميونخ.

وكتب فابريزيو رومانو "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "إن جميع أوراق الصفقة تم توقيعها بين ليفربول وبايرن ميونخ، صفقة ساديو ماني اكتملت وختمت. الصفقة مدتها ثلاث سنوات، اكتملت من جانب اللاعب".

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وأضاف أن ساديو ماني سيخضع للكشف الطبي، يوم الثلاثاء، على أن يتم تقديم المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عاما، كلاعب جديد في صفوف بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل.

وكشف رومانو، أن الصفقة تمت مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، لتصل قيمتها إلى 41 مليون يورو.

وتأتي الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق البافاري، الذي طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام من انتهاء عقده.

المصدر: وكالات