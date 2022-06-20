محمد صلاح في تشكيلة مثالية لأغلى لاعبي العالم.. فما هو ترتيبه؟

دخل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في تشكيلة اللاعبين الأكثر قيمة من الناحية السوقية حول العالم، خلال الموسم الماضي (2021-2022).

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" عن تشكيلة أغلى 11 لاعبا، عقب نهاية منافسات الدوريات الأوروبية، وبلغت القيمة المالية للتشكيلة كاملة مليار يورو.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع في القائمة متساويا مع الإنجليزي فيل فودين، نجم نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 90 مليون يورو.

وفي ماي يلي تشكيلة اللاعبين:

لحراسة المرمى:

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) برصيد 60 مليون يورو

لخط الدفاع:

الإنجليزي ألكسندر أرنولد (ليفربول) برصيد 80 مليون يورو

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) برصيد 75 مليون يورو

البلجيكي دي ليخت (يوفنتوس) برصيد 70 مليون يورو

الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ) برصيد 70 مليون يورو

لخط الوسط:

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) برصيد 90 مليون يورو

الإنجليزي ديكلان رايس (وست هام يونايتد) برصيد 80 مليون يورو

لخط الهجوم:

المصري محمد صلاح (ليفربول) برصيد 90 مليون يورو،

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) برصيد 100 مليون يورو

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) برصيد 160 مليون يورو

النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند- مانشستر سيتي) برصيد 150 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) حصل على على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، إضافة إلى جوائز: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنكلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، وأفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.

المصدر: وكالات