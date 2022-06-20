رسميا.. تحديد موعد المباراة الخيرية بين برشلونة ومانشستر سيتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، عن موعد المباراة الودية الخيرية التي ستجمعه بنظيره مانشستر سيتي، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

وكشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، بحضور الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن المباراة الودية الخيرية بين الفريقين ستقام يوم 24 أغسطس المقبل.

على أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️

Presentation and press conference for ALS charity match between Barça and Manchester City to be played at Camp Nou



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRNpic.twitter.com/7YAVDF7QyC — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 20, 2022

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ومن المقرر، أن تقام المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي على ملعب "كامب نو"، للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق.

حيث يعاني خوان أنزوري من مرض التصلب الجانبي الضموري، وستقام تلك المباراة الخيرية لتذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

ومن جانبه، أكد بيب غوارديولا، أن فريق مانشستر سيتي سيأتي إلى كامب نو بكامل نجومه، وبما في ذلك، إيرلينغ هالاند والبرتغالي برناردو سيلفا المرتبط بالتوقيع مع برشلونة في الفترة الأخيرة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى الذي سيلتقي فيها بيب غوارديولا مع لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، والذي تولى القيادة الفنية مؤخرا للفريق الكتالوني.

المصدر: "وكالات"