بالفيديو..علي الزين يرفع علم مصر في احتفالات برشلونة و"يهرب" أثناء التتويج

نجح علي زين لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، في قيادة فريقه برشلونة للمحافظة على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز على كيلسي البولندي بنتيجة 37-35.

واحتفل لاعبو برشلونة، بالتتويج باللقب، بينما رفع علي زين علم مصر خلال الاحتفالات، قبل أن يواصل اللاعبون الاحتفال بفتح زجاجات الشمبانيا التي حرص اللاعب المصري على تجنبها ورفض المشاركة بالاحتفال بها.

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وتغلب برشلونة في نهائي البطولة على فريق كيلسي البولندي، برميات الترجيح لتنتهي المباراة بنتيجة 37–35 والتي أقيمت بين الفريقين يوم الأحد، ليتوج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

ونجح علي زين مع البرسا في الفوز بلقب الدوري الإسباني كما فاز الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا شهر مارس الماضي، ليحقق الثلاثية هذا الموسم.

يذكر أن علي زين سينتقل في الموسم المقبل لدينامو بوخارست الروماني بعد موسمين رفقة النادي الكتالوني.

المصدر: twitter/FCBhandbol