بالفيديو.. التونسية جابر ترفض الاحتفال بالتتويج تضامنا مع منافستها في بطولة برلين

توجت التونسية أنس جابر بلقب دورة برلين للتنس الأحد، بعد انسحاب السويسرية بليندا بنتشيتش، التي تعرضت لإصابة، في المجموعة الثانية، لكن جابر خطفت الأضواء بتصرفها مع منافستها.

وفور إعلان الحكم إنهاء المباراة بسبب عدم قدرة اللاعبة السويسرية مواصلة اللعب، سارعت جابر بالتوجه إليها من أجل تقديم المساعدة بالإسعافات الأولية.

وظهرت جابر في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات عبر "تويتر"، وهي تقوم بإخراج أكياس الثلج من أجل مساعدة بنتشيتش، تحت تعليق: "الروح الرياضية في أفضل حالاتها"، مرفقة التعليق برمز قلب بنفسجي.

وحظي الفيديو بإشادة واسعة من قبل المتابعين وتعليقات تشيد بإنسانية جابر.

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ورغم فوزها باللقب، إلا أن النجمة التونسية لم تعبر عن فرحتها، تضامنا واحتراما لمنافستها السويسرية، التي أكدت أنها إحدى صديقاتها بعيدا عن ملاعب الكرة الصفراء.

وتعرضت بنتشيتش لإصابة خلال الشوط التاسع من المجموعة الأولى، توقف على إثرها اللعب قبل أن تتلقى اللاعبة السويسرية العلاج، ليستأنف اللعب وتحسم جابر المجموعة الأولى 6-3.

قبل أن تضطر منافستها بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث في مسيرتها في رابطة اللاعبات المحترفات، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنجليزية، والثاني هذا العام في دورة مدريد.

المصدر: twitter.com/WTA