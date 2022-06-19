دورة برلين.. التونسية أنس تتوج بلقبها الثالث في رابطة المحترفات

توجت التونسية أنس جابر بلقبها الثالث في دورات رابطة المحترفات للتنس، وذلك بعد انسحاب منافستها السويسرية بليندا بنتشيتش من نهائي دورة برلين الأحد بسبب الإصابة.

وبعدما حسمت أنس، المصنفة رابعة عالميا، المجموعة الأولى من دون عناء يذكر 6-3، وتقدمت في المجموعة الثانية 2-1، اضطرت منافستها بنتشيتش إلى الانسحاب بسبب إصابة تعرضت لها نتيجة التواء في الكاحل الأيسر، ما منح التونسية لقبها الثالث، بعد الأول العام الماضي في دورة برمنغهام الإنجليزية، والثاني هذا العام في دورة مدريد.

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹



Final match score 6-3, 2-1 ret. for Jabeur.#bett1openpic.twitter.com/VAHpmWAoOZ — wta (@WTA) June 19, 2022

وحققت التونسية البالغة 27 عاما، ثأرا لم يكتمل في أرضية الملعب على بنتشيتش التي تفوقت على التونسية هذا العام في نهائي دورة تشارلستون الأمريكية.

وسبق لأنس التي كانت تخوض النهائي الثامن في مسيرتها، أن ثأرت من السويسرية لكن ليس في مباراة نهائية بل بإقصائها من ثمن نهائي دورة مدريد في طريقها إلى اللقب.

المصدر: وكالات