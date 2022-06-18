منع فيوري من السفر إلى أمريكا لصلته المزعومة بأحد أباطرة المخدرات

منع بطل مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل البريطاني تايسون فيوري من السفر للولايات المتحدة، لصلته المزعومة بأحد أباطرة المخدرات.

ونقلت صحيفة "Sunday World" أن فيوري منع من السفر إلى الولايات المتحدة في الـ17 من يونيو الجاري.

وبحسب الصحيفة فلم يسمح للملاكم البريطاني بالصعود إلى طائرة كانت متجهة إلى أمريكا بسبب صلته المزعومة بأحد أباطرة المخدرات، مسؤول الجريمة الإيرلندي دانيال كيناهان، المطلوب من قبل السلطات الأمريكية.

وكان فيوري، قام برحلة إلى دبي في فبراير الماضي، ونشر صورة له مع كيناهان، وفي الوقت نفسه، قال الملاكم البريطاني إن هذا لا يعني أنه هو "مجرم".

ويرفض كيناهان اعتبار نفسه أحد أباطرة المخدرات، وينفي جميع التهم المنسوب إليه علما بأن ليس له سجل جنائي.

يذكر أن فيوري (33 عاما)، أعلن في 28 أبريل الماضي اعتزاله الملاكمة بعدما حقق 32 انتصارا وتعادل في نزال واحد ولم يتكبد أي هزيمة.

المصدر: وكالات