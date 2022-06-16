مونديال 2030.. ملف استضافة مشترك للباراغواي والأرجنتين وتشيلي وأوروغواي

أبدت الحكومات والسلطات الرياضية في الباراغواي والأرجنتين وتشيلي وأوروغواي رغبتها في إعادة تفعيل ملفها المشترك لاستضافة مونديال كرة القدم 2030.

وقال نائب رئيس الباراغواي، هوغو فيلاسكيس، الذي ترأس اجتماعا لممثلي الدول الأربع في أسونسيون، إن "هدفنا هو إعادة إطلاق نية الحكومات الأربع باستضافة كأس العالم 2030، بعد الوباء (كورونا)".

وسبق للدول الأربع أن أعربت في 2019 عن رغبتها بالاستضافة المشتركة للبطولة العالمية التي تقام كل أربعة أعوام والمقررة نسختها المقبلة نهاية العام الحالي في قطر.

وأعلن فيلاسكيس، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل في مونتيفيديو في غضون أقل من شهر لوضع جدول زمني للإجراءات التي سيتم تنفيذها من أجل تعزيز الملف المشترك.

وشدد على أن دول أمريكا الجنوبية الأربع لا يمكنها منافسة القوى العالمية اقتصاديا، لكن رغم ذلك "ما نريده هو صنع التاريخ، خاصة لما تمثله كرة القدم لهذا الجزء من القارة".

وأضاف "نود أن نذكركم بأن كأس العالم الأولى أقيمت في أمريكا الجنوبية (الأوروغواي عام 1930) وأن القارة هي التي تصدر أفضل اللاعبين في العالم".

وأشار إلى أن الدول الأربع ستضطر إلى تشييد البنى التحتية لكنها ستبقى بعد البطولة إرثا لكرة القدم في كل من هذه الدول.

وسيعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2024، عن الدولة أو الدول التي ستستضيف كأس العالم 2030، وستخلف الدول الثلاث كندا والولايات المتحدة والمكسيك التي تم اختيارها معا لتنظيم نسخة 2026.

المصدر: أ ف ب