ماني يتوصل لاتفاق للانضمام لبايرن ميونخ

قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، إن مهاجم نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، توصل لاتفاق شفهي مع إدارة بايرن ميونخ من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وكتب رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه في موقع "تويتر": "ساديو ماني توصل إلى اتفاق شفهي كامل مع بايرن ميونخ.. سيوقع عقدا مدته 3 سنوات، وستدخل المحادثات مع ليفربول في مراحلها النهائية، بعد تقديم بايرن لعرض جديد".

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready - talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. 🚨🇸🇳 #FCBayern#LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern - and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

وأشار إلى أن "ليفربول يعلم تماما أن ماني يريد الانتقال لبايرن ميونخ، وأن الاتفاق تم بين الطرفين".

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، وزادت التكهنات حول رحيله هذا الصيف بعد تعاقد "الريدز" قبل أيام مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، الذي يلعب في نفس مركز النجم السنغالي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن البايرن مستعد لمنح ماني 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي قرابة 3 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول.

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف ليفربول قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، وخاض 269 مباراة نجح خلالها في تسجيل 120 هدفا وصنع 48، وحقق 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي، وكأسي الرابطة والاتحاد.

المصدر: فابريزيو رومانو