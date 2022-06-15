بالفيديو.. غازبروم تحتفي بإنجازات نادي زينيت بطرسبورغ

احتفت شركة "غازبروم" الروسية الراعي الرسمي لنادي زينيت بطرسبورغ بإنجازاته الرياضية في مختلف المسابقات.

وانطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والذي سيستمر في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

واختارت الشركة الروسية استعراض الكؤوس التي حظي بها نادي مدينة بطرسبورغ في مسابقة كرة القدم وكرة السلة والهوكي لهذا الموسم في جناحها بالمعرض الاقتصادي.

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ويجذب الحدث الاقتصادي أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

وتوج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، والثامنة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين سبارتاك موسكو حامل الرقم القياسي.

المصدر: RT