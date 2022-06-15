دول عربية مشاركة.. انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

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وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

ووفقا لبيانات الهيئة المنظمة للحدث مؤسسة "روس كونغرس" فإن قرابة 43 وزيرا من دول أجنبية، بما في ذلك من دول عربية مثل مصر والإمارات وسوريا، يشاركون في الفعالية.

واللافت في الحدث الاقتصادي هذا العام، أن مصر تشارك فيه بصفة "ضيف شرف"، وأشار يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيوجه كلمة في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو.

وتترأس الوفد المصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ويضم الوفد مسؤولين ورجال أعمال مصريين، يتطلعون لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية مع شركات روسية.

ومن الدول العربية الأخرى المشاركة الإمارات، ويترأس الوفد الإماراتي وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، كذلك تشارك سوريا في الحدث ويترأس الوفد السوري وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل.

وفيما يتعلق بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام، أشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي سيلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى، التي ستنعقد يوم الجمعة، وسيشارك في الجلسة أيضا الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

وقال أوشاكوف إن خطاب بوتين في الجلسة الكاملة للمنتدى سيخصص لضمان مزيد من التنمية الاقتصادية لروسيا، كذلك يتوقع أن يطال الخطاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتأتي مشاركة مصر بصفة ضيف شرف، بعد أن شاركت قطر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2021، حيث شاركت بوفد كبير ضم مسؤولين ورجال أعمال.

وفي العام 2021، أصبح المنتدى أول وأكبر حدث تجاري في العالم ينعقد وجها لوجه بعد اندلاع أزمة فيروس كورونا في العالم وعلى مدار أربعة أيام من العمل حضر المنتدى أكثر من 13.5 ألف مشارك من 141 دولة.

المصدر: RT