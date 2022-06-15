منتدى بطرسبورغ.. مشاركة مصرية كبيرة والسيسي يوجه كلمة عبر الفيديو

كشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشاركة مصرية كبيرة في الدورة الـ 25 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي تنطلق أعماله يوم الأربعاء 15 يونيو.

وأكد أوشاكوف أن الجلسة العامة للمنتدى سيحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، مثلما يقوم به تقليديا، وسيشارك فيها معه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيوجه كلمة للجلسة العامة عبر تقنية الفيديو، مشيرا إلى أن المنتدى "من المقرر أن يصله وفد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين. ويترأس الوفد وزير التجارة والصناعة".

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وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيتوجه إلى المشاركين في الجلسة العامة عبر الفيديو أيضا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى لقاءات ثنائية مع كل من رئيسي أرمينيا وكازاخستان فآغن خاتشاتوريان وقاسم جومارت توكاييف، إضافة إلى العضو في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك ميلوراد دوديك، الذي يمثل المكون الصربي ضمن الجمهورية الاتحادية.

وسيجري منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي خلال الفترة بين 15 و18 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي