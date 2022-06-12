رسميا.. ريال مدريد يودع قائده مارسيلو بهذه الطريقة

أعلن نادي ريال مدريد، يوم الأحد، أنه سيقيم حفلا خاصا لوداع النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو، بحضور رئيس الفريق فلورنتينو بيريز، بعد 15 عاما قضاها داخل جدران "سانتياغو برنابيو".

وجاء في بيان نادي ريال مدريد: "نعلن إقامة حفل خاص الاثنين في تمام الساعة الواحدة ظهرا، من أجل توديع قائدنا مارسيلو في العاصمة، بحضور رئيس الفريق، رئيسنا فلورنتينو بيريز، وبعد ذلك سيظهر اللاعب في مؤتمر صحفي أمام جميع وسائل الإعلام".

وأكد مارسيلو (34 عاما) رحيله عن الفريق الملكي، بعد الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ(14) في تاريخ الفريق، عقب الانتصار على ليفربول بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية التي أقيمت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعد النجم البرازيلي المخضرم، مارسيلو، أكثر لاعب في تاريخ نادي ريال مدريد تحقيقا للألقاب، بعدما حصد مع "الميرينغي" خلال السنوات الماضية 25 لقبا، كان آخرها لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولعب الظهير الأيسر مارسيلو في صفوف نادي ريال مدريد منذ عام 2007، وخاض حوالى 550 مباراة مع الفريق، ليحل ثانيا خلف النجم الفرنسي كريم بنزيما في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة مع الفريق الإسباني.

المصدر: وكالات