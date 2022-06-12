هالاند يقود النرويج للفوز على السويد في دوري الأمم الأوروبية

تغلب المنتخب النرويجي على ضيفه السويدي (3-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الجديد، هدفين متتاليين لأصحاب الأرض في الدقيقتين (10، و54 من ركلة جزاء). وسجل لاعب خط الوسط السويدي إيميل فورسبيرغ هدف تقليص الفارق للضيوف عند الدقيقة 62، لكن المهاجم النرويجي الآخر ألكسندر سورلوث وسع الفارق من جديد بإحرازه الهدف الثالث لبلاده بحلول الدقيقة 77.

ومن ثم سجل المهاجم السويدي فيكتور غيوكيرس الهدف الثاني لبلاده عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وجدد منتخب النرويج بذلك فوزه على نظيره السويدي، بعد الأول في عقر داره (2-1) في مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الثانية، والثالث في النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية، مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويبتعد في صدارة المجموعة الرابعة بفارق أربع نقاط عن منتخب صربيا، قبل مباراته أمام مضيفه السلوفيني اليوم أيضا.

بينما مني منتخب السويد بالهيزمة الثالثة على التوالي، مقابل فوز وحيد أمام مضيفه السلوفيني استهل به مشواره في الدوري، ويحتل المركز الثالث، بفارق نقطتين عن سلوفينيا.

المصدر: RT