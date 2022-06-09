باخ ينتقد قرار استبعاد لاعبي التنس الروس والبيلاروس من ويمبلدون

انتقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، قرار استبعاد لاعبي التنس الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون 2022، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس.

ونقل موقع "Inside the Games" عن باخ قوله: "كيف يمكنكم إذا ضمان منافسة دولية عادلة في رياضتكم عندما تقرر الحكومات، وفقا لمصالحها السياسية، من يمكنه المنافسة ومن لا يستطيع؟".

وضرب بمثال منظمي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الذين سمحوا بمشاركة الروس باللعب تحت علم محايد.

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وأضاف باخ (68 عاما): "هذا يتعارض مع كل المبادئ التي ندافع عنه، وإذا تركنا ذلك للحكومات، فإننا سنصبح أداة سياسية ولن نتمكن بعد ذلك ضمان المنافسة العادلة".

يذكر أن رابطة لاعبي التنس المحترفين (ATP) اعتبرت أن قرار منظمي بطولة ويمبلدون يقوض مبادئ ونزاهة نظام تصنيف الاتحاد وحرم بطولة بريطانيا المفتوحة من نقاط التصنيف لعام 2022، وحذا حذوه اتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA) والاتحاد الدولي للتنس (ITF).

وفي وقت سابق، أفيد بأن اتحاد لاعبات التنس المحترفات قد يغير قرار حرمان ويمبلدون من نقاط التصنيف.

المصدر: "russian.rt.com"