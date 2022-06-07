مواجهة روسية أوكرانية تنتهي بطريقة غير تقليدية

انتهت مباراة ضمن بطولة ليبيما الهولندية المفتوحة للتنس، بين الروسية يكاترينا ألكسندروفا والأوكرانية دايانا ياستريمسكايا بطريقة غريبة، فبدلا من المصافحة التقليدية لامستا مضربيهما.

ووفقا لموقع "sportbox.ru" الرياضي الروسي، فقد خرجت اللاعبة الأوكرانية غاضبة بعد خسارتها أمام منافستها الروسية بمجموعتين مقابل مجموعتين بواقع: (6-2) و(6-7) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و58 دقيقة.

وأشار الموقع إلى أن دايانا ياستريمسكايا كانت قد أعلنت في وقت سابق، أنها لن تواجه أي لاعبة روسية، كما أنها أيدت قرار حرمان الروس من بطولة ويمبلدون المقبلة.

ومن المنتظر أن تواجه يكاترينا ألكسندروفا في الدور الثاني للبطولة اللاعبة الأوكرانية الأخرى أنغيلينا كالينينا التي تغلبت بدورها على الأسترالية أوليفيا جادكي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: "sportbox.ru"