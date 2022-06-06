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شاهد.. المقاتل الروسي فولكوف يسحق الـ"بيغ بوي"

الرياضة

شاهد.. المقاتل الروسي فولكوف يسحق الـ
AFP Ethan Miller
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اكتسح الروسي ألكسندر فولكوف متحديه السورينامي جايرزينهو روزينسترايكا في النزال الذي جمعهما فجر الأحد، ضمن دورة "UFC Fight Night 207" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكن المقاتل الروسي من اسقاط خصمه بالضربة القاضية في بداية الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

واستعاد فولكوف بذلك توازنه بعد هزيمته المؤثرة بالإخضاع على يد البريطاني، توم أسبينال، في النزال الذي جمعهما في 19 مارس الماضي، ضمن دورة "UFC Fight Night 204" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وحقق ي ألكسندر فولكوف (33 عاما) بذلك انتصاره الـ35 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 23 بالضربة القاضية، مقابل 10 هزائم.

في المقابل، مني جايرزينهو روزينسترايكا (34 عاما) بالهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 انتصارا، منها 11 بالضربة القاضية.

المصدر: RT 

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