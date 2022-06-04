حكم بالسجن لمدة عام.. بنزيما يتخلى عن استئنافه في قضية الابتزاز

قرر الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عدم الاستئناف ضد العقوبة الصادرة بحقه، بعد إدانته بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في المنتخب الفرنسي بـ"فيديو جنسي".

وأصدر القضاء الفرنسي قرارا في أكتوبر 2021، يقضي بسجن بنزيما لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغا ماليا قدره 75 ألف يورو، فضلا عن إلزامه بتعويض مالي بقيمة 80 ألف يورو لفالبوينا، بعد اعتباره متواطأ في القضية التي تعود أحداثها إلى العام 2015.

وأشار مي هوغز فيجييه، محامي بنزيما إلى أن قرار سحب الاستئناف "يؤكد قرار الإدانة والتورط في الجرم على ما يبدو" لكنه اعتبر أن الأمر يتعلق بـ"حقيقة قضائية. لكنها ليست الحقيقة" في إشارة إلى إصرار اللاعب على نفي تورطه في تشجيع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء شريط جنسي بعيدا عن عيون الجمهور.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

وأدت هذه القضية إلى استبعاد اللاعبين من منتخب "الديوك" منذ أواخر العام 2015، قبل عودة بنزيما للمنتخب بعد قرابة ستة أعوام، في بطولة كأس أوروبا الأخيرة.

وجاء الإعلان عن عدم استئناف بنزيما للعقوبة الصادرة بحقه بعد ساعات من خسارة المنتخب الفرنسي أمام الدانمارك 1-2، أمس الجمعة، بالجولة الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، في مباراة شهدت مشاركة بنزيما وتسجيله هدفا عالميا.

ويعتبر بنزيما البالغ عمره 34 عاما، أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

المصدر: وكالات