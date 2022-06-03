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لاغالب ولا مغلوب في قمة إسبانيا والبرتغال

الرياضة

لاغالب ولا مغلوب في قمة إسبانيا والبرتغال
AFP
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سيطر التعادل الإيجابي 1-1، على مواجهة إسبانيا والبرتغال، ليلة الخميس، على ملعب بينتو فيامارين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

سجل لمنتخب إسبانيا، ألفارو موراتا في الدقيقة 25، وتعادل ريكاردو هورتا للبرتغال في الدقيقة 82.

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وتواجد النجم كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء منتخب بلاده البرتغال، لكنه شارك لاحقا في الدقيقة 62.

وبهذا التعادل، تتواجد البرتغال في وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة، ويحل منتخب إسبانيا ثالثا بنفس الرصيد، مع تصدر التشيك ب 3 نقاط بعد الفوز على سويسرا (2-1).

المصدر: "وكالات"

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