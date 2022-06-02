شاهد ميلان يحتفي بزفة شاب مصري على طريقة "الروسينيري"

أعاد الحساب الرسمي لنادي ميلان، عبر "تويتر"، نشر مقطع فيديو لحفل زفاف شاب مصري، احتفالا بتتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلق الحساب الرسمي لميلان على الفيديو باللغة العربية: "عشق الروسونيري شيء مختلف تماما"، مرفقا التغريدة بقلبين أحمر وأسود.

مضيفا: "حفل زفاف ميلاني خالص لأحد مشجعينا الرائعين في مصر"، مع رمز بعيون قلب.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الشباب (أصدقاء العريس)، يدخلون عبر ممر على وقع موسيقى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك ظهر شاب بشكل منفرد وهو أحد أعضاء رابطة مشجعي ميلان في مصر، يرتدي سترة حمراء وقميصا أبيض وبنطلونا أسود، وهي ألوان فريق ميلان، وبيده "سيجار"، على طريقة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، التي ظهر بها أثناء تتويج الفريق باللقب.

وعلى وقع الموسيقى، قام الشاب وزملاؤه بالرقص الاحتفالي، وتخللت الفيديو لقطات مختلفة لجماهير ونجوم وأساطير ميلان، أبرزها لقطة القائد الأسبق باولو مالديني، وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا.

عشق الروسونيري شيء مختلف تمامًا ❤️🖤👌



حفل زفاف مــــيــــلانــــي خــــالــــص لأحد مشجعينا الرائعين في مصر 😍👇 https://t.co/YY43GiJ6rZ — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 30, 2022

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وتوج ميلان بلقب "الكالتشيو" يوم الـ22 من شهر مايو الفائت، عقب فوزه على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الختامية من المسابقة.

وحصد ميلان لقب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن جاره اللدود إنتر ميلان (84 نقطة)، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011.

ونجح "الروسونيري" في التتويج بلقب الدوري الإيطالي الذي انطلق في عام 1898، للمرة الأولى في موسم 1900-1901

يذكر أن ميلان ثاني أكثر الفرق في أوروبا تتويجا بدوري الأبطال "التشامبيونزليغ" بواقع 7 بطولات، خلف ريال مدريد حامل الرقم القياسي بواقع 14 بطولة.

المصدر: twitter.com/acmilanar