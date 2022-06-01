إيطاليا تفشل في فك عقدة مواجهاتها مع الأرجنتين وتتلقى خسارة مريرة في كأس الأبطال

فشل منتخب إيطاليا في كسر عقدته أمام الأرجنتين في لقاء كأس "فيناليسيما"، الذي يجمع بطل قارة أوروبا مع نظيره بطل قارة أمريكا الجنوبية، الذي جرى اليوم الأربعاء على ملعب "ويمبلي".

وخسر الطليان أمام نجوم "التانغو" 3 ـ 0، وعجزوا عن كسر واحدة من أطول أرقامهم السلبية، بتحقيق أول انتصار على الأرجنتين منذ 35 عاما.

وسجل أهداف الأرجنتين في مرمى حارس إيطاليا دوناروما كل من مارتينيز (الدقيقة 28) ودي ماريا في (الدقيقة 45)، وباولو ديبالا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

والتقى الفريقان في 5 مواجهات بالمونديال، كان آخرها في 1990 بإيطاليا، حيث انتصرت الأرجنتين في نصف النهائي بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

والتقى الفريقان أيضاً في دور المجموعات بمونديالي 1974 و1978، حيث تعادلا في الأول بدون أهداف، وفازت إيطاليا في الثاني بهدف لمثله، وفي دور المجموعات بنسختي عامي 1982 و1986، انتصرت إيطاليا في الأول بهدفين لواحد، فيما تعادل الفريقان في الثاني بهدف لمثله، وتقدمت كتيبة "التانغو" في أربع من تلك المناسبات الخمس على حساب "الأزوري".

وكان آخر فوز لإيطاليا على الأرجنتين، في مباراة ودية في 10 يونيو 1987 بهدف لفرناندو دي نابولي، وأوسكار غاري في مرماه وجيانلوكا فيالي، لتتغلب إيطاليا 3-1 في زيوريخ، للقاء سجل فيه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الهدف الوحيد لمنتخب بلاده.

ومع هذا اللقاء، كانت هناك خمس مواجهات منذ ذلك الحين، حيث فازت الأرجنتين في آخر ثلاث مباريات، وانتهت واحدة بالتعادل، فيما كانت مباراة نصف نهائي كأس العالم 1990، التي أقيمت في إيطاليا، اللقاء الأبرز في تاريخ مواجهات الفريقين.

ووضع سالفاتوري سكيلاتشي، الفائز بالحذاء الذهبي في هذا المونديال، "الأزوري" في المقدمة في الدقيقة 17، لكن كلاوديو كانيجيا أدرك التعادل، وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث أهدر روبرتو دونادوني وألدو سيرينا، ليغادر الفريق المضيف البطولة.

وكانت جميع المواجهات منذ ذلك الحين ودية، آخرها في ملعب الاتحاد بمانشستر، حيث تغلبت الأرجنتين على منتخب إيطاليا، الذي فشل مؤخرًا في التأهل لكأس العالم، 2-0.

المصدر: وكالات