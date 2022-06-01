قميص نيوكاسل المستوحى من ألوان "المنتخب السعودي" يثير غضب جماهير النادي (صور)

قام العديد من جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي، بانتقاد التصميم المسرب للقميص الثالث لفريقها، المقرر للموسم المقبل 2022-2023.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مسربة، تظهر الطقم الثالث للقمصان التي سيرتديها "المكبايس" في الموسم المقبل.

ووفقا للصور المتداولة فإن نيوكاسل انتقى قميصا يشبه إلى حد كبير قمصان المنتخب السعودي لكرة القدم، الأمر الذي اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية ، أنه محاولة من السعودية استغلال الرياضة في تحسين سمعتها، حسب رأي الصحيفة كون ملكية النادي تعود لصندوق الاستثمار السعودي.

Newcastle United set to turn out in green & white of Saudi Arabia next season. New away kit bears striking resemblance to Saudi national-team jersey & will likely attract criticism. For club, shirt sales in Saudi certain to increase revenue #nufchttps://t.co/1blBRlfkts — Craig Hope (@CraigHope_DM) May 12, 2022

وعبّر الكثير من مشجعي نيوكاسل عن عدم رضاهم عن القميص باللون الأخضر والأبيض، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل إدارة النادي.

وتعددت الانتقادات على موقع "تويتر" من قبل الجماهير التي أشار بعضها إلى مسؤولية السعودية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

newcastle taking the piss with their new ‘istanbul embassy’ third kit. pic.twitter.com/bJVQNlAOZm — Daniel Schofield (@dannyschof81) May 13, 2022

فيما علق آخرون على عملية الاستحواذ على النادي في محاولة لتحسين صورة السعودية "المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان"..

Newcastle’s new third kit vs. the Saudi Arabia kit.



Really leaning into the evil, well done. pic.twitter.com/55W3mrUmvf — GoalScorer Challenge ⚽️ (@GoalscorerC) May 13, 2022

Saudi kit with Newcastle badge. https://t.co/HPKusBSwIp — KEVIN BAYNHAM (@Kgbjazzmysoul) May 26, 2022

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وكان صندوق الاستثمار السعودي استحوذ بشكل رسمي على ملكية نادي نيوكاسل، في صفقة تمت يوم 7 أكتوبرالماضي، بلغت 305 ملايين جنيه إسترليني.

ولاقت هذه الصفقة انتقادات حادة من قبل أندية الدوري الإنجليزي والجماهير.

ورغم بدايته المتعثرة في الموسم الماضي 2021-2022، وعدم تحقيقه سوى فوز وحيد في مشوار الذهاب للدوري الممتاز، إلا أن نيوكاسل انتفض إيابا وأنهى الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

المصدر: "وكالات"