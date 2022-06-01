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قميص نيوكاسل المستوحى من ألوان "المنتخب السعودي" يثير غضب جماهير النادي (صور)

الرياضة

قميص نيوكاسل المستوحى من ألوان
AFP
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قام العديد من جماهير نادي نيوكاسل الإنجليزي، بانتقاد التصميم المسرب للقميص الثالث لفريقها، المقرر للموسم المقبل 2022-2023.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مسربة، تظهر الطقم الثالث للقمصان التي سيرتديها "المكبايس" في الموسم المقبل.

ووفقا للصور المتداولة فإن نيوكاسل انتقى قميصا يشبه إلى حد كبير قمصان المنتخب السعودي لكرة القدم، الأمر الذي اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية ، أنه محاولة من السعودية استغلال الرياضة في تحسين سمعتها، حسب رأي الصحيفة كون ملكية النادي تعود لصندوق الاستثمار السعودي.

وعبّر الكثير من مشجعي نيوكاسل عن عدم رضاهم عن القميص باللون الأخضر والأبيض، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل إدارة النادي.

وتعددت الانتقادات على موقع "تويتر" من قبل الجماهير التي أشار بعضها إلى مسؤولية السعودية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

فيما علق آخرون على عملية الاستحواذ على النادي في محاولة لتحسين صورة السعودية "المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان"..

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وكان صندوق الاستثمار السعودي استحوذ بشكل رسمي على ملكية نادي نيوكاسل، في صفقة تمت يوم 7 أكتوبرالماضي، بلغت 305 ملايين جنيه إسترليني.

ولاقت هذه الصفقة انتقادات حادة من قبل أندية الدوري الإنجليزي والجماهير.

ورغم بدايته المتعثرة في الموسم الماضي 2021-2022، وعدم تحقيقه سوى فوز وحيد في مشوار الذهاب للدوري الممتاز، إلا أن نيوكاسل انتفض إيابا وأنهى الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

المصدر: "وكالات"

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