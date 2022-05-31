رسميا.. وولفرهامبتون يعلن رحيل المغربي سايس عن صفوفه

أعلن نادي وولفرهامبتون، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميا اليوم الثلاثاء، رحيل مدافعه الدولي المغربي رومان سايس عن صفوف الفريق، بعد قرار عدم تجديد عقده.

وقال وولفرهامبتون في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "رجل لم يقدم أقل من 100 بالمئة من مستواه بالقميص الذهبي والأسود. محارب على أرض الملعب وفنان خارجه".

A man who never gave anything less than 100 percent in gold & black. A warrior on the pitch and an entertainer off it.



For everything you have helped us achieve over the last six years, thank you Romain. — Wolves (@Wolves) May 31, 2022

وأضاف: "لكل شيء ساعدتنا في تحقيقه خلال السنوات الست الماضية، شكرا لك يا رومان".

وينتهي تعاقد سايس مع وولفرهامبتون في يونيو المقبل، علما بأنه تلقى عروضا من عدة أندية بينها عرض من أهلي جدة السعودي للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وكان سايس، البالغ عمره 32 عاما، انضم لصفوف وولفرهامبتون في صيف 2016، قادما من أنجيه الفرنسي، مقابل 4 ملايين يورو.

وساهم المدافع الدولي المغربي في عودة وولفرهامبتون للدوري الإنجليزي الممتاز عام 2018، وكان ركيزة أساسية في خط دفاع النادي في السنوات الست التي قضاها معه.

ومن المنتظر أن يعلن سايس، الذي يلعب مع منتخب المغرب منذ عدة سنوات ويحمل شارة قيادته حاليا، عن وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: موقع نادي وولفرهامبتون