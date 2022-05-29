الملياردير الروسي أبراموفيتش يودع تشيلسي برسالة مؤثرة

وجه الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق، رسالة مؤثرة إلى جمهور "البلوز"، عقب صدور بيان من النادي حول الاتفاق النهائي على عميلة البيع.

وقال أبراموفيتش (55 عاما)، في بيان رسمي: "لقد مر ما يقرب من 3 أشهر منذ إعلان رغبتي في بيع النادي، وخلال هذه الفترة عملنا بجد لإيجاد الحارس المناسب لتشيلسي، والقادر على قيادة النادي بنجاح في الولاية التالية.

تتطلب ملكية هذا النادي مسؤولية كبيرة.. عندما جئت إلى تشيلسي منذ ما يقرب من عشرين عاما، شاهدت بنفسي ما يمكن لهذا النادي تحقيقه.

وتابع: "كان هدفي التأكد من أن المالك القادم لديه عقلية تمكن فريقي الرجال والنساء من النجاح، بالإضافة إلى تمتعه بالإرادة والدوافع لمواصلة تطوير الأمور الرئيسية الأخرى للنادي، مثل الأكاديمية ومؤسسة تشيلسي. يسعدني أن هذا البحث قد وصل الآن إلى نهاية ناجحة، وأننا سنسلم تشيلسي إلى الحراس الجدد الذين أتمنى لهم كل النجاح داخل وخارج الملعب. لقد كان شرفا في حياتي أن أكون جزءا من هذا النادي، أرغب في شكر جميع لاعبي النادي السابقين والحاليين والموظفين، وبالطبع المشجعين على هذه السنوات الرائعة. أنا فخور من استفادة ملايين الأشخاص الآن من المؤسسة الخيرية الجديدة التي يتم إنشاؤها نتيجة لنجاحاتنا المشتركة، هذا الإرث الذي صنعناه معا.. شكرا لكم".

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وجاء في بيان للنادي عبر موقعه الرسمي: "يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم إبرام اتفاقية نهائية الليلة الماضية لبيع النادي لشركة تود بويلي (كليرليك كابيتال)".

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الاثنين.

ووافق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ"، والحكومة البريطانية على الصفقة.

المصدر: وكالات