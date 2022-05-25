الشرطة تعيد ميدالية بيولي المسروقة

أعادت شرطة مقاطعة ريجيو إميليا الإقليمية، يوم الأربعاء، ميدالية المدير الفني لفريق ميلان، ستيفانو بيولي، التي سرقت منه أثناء احتفاله بالفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم..

وأعلن ستيفانو بيولي، في وقت سابق، سرقة ميداليته خلال احتفالات الفريق بالحصول على لقب الدوري الإيطالي، عقب فوزه على مضيفه ساسولو (1-3) يوم الأحد الماضي، في الجولة الأخيرة "للكالتشيو".

وقال ستيفانو بيولي خلال تصريحاته: لقد سرقت الميدالية الخاصة بي، حيث جردها أحد الأشخاص من رقبتي، أطلب بكل لطف من الشخص الذي سرق مني الميدالية أن يعديها لأنها أول ميدالية في مسيرتي التدريبية، أنا لا أملك واحدة غيرها..".

وتعقبت الشرطة الميدالية لتعيدها للمدرب، بعد أن نشر حساب عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لثلاثة أشخاص ومعهم الميدالية الذهبية لمدرب ميلان مع عبارة "grazie pioli" وتعني شكرا بيولي.

🚨 The Provincial Carbinieri Command of Reggio Emilia have returned to Milan Pioli’s stolen Scudetto winning medal pic.twitter.com/awyJK7zqpl — CHAMPIONS OF ITALY 🏆 (@MilanEye) May 25, 2022

ولم يتردد صاحب الحساب في نشر صورة وجوه لثلاثة أشخاص ومعهم الميدالية.

وردت رابطة الدوري الإيطالي، عبر موقع "تويتر"، قائلة: "لا تقلق مستر بيولي، سنعطيك ميدالية مرة أخرى".

وكتب الصحفي دانييل لونجو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": أعادت قيادة مقاطعة ريجيو إميليا الإقليمية اليوم إلى ميلان ميدالية بطل إيطاليا ستيفانو بيولي، التي تم سرقتها في الأيام الأخيرة.

وحصل ستيفانو بيولي (56 عاما) على جائزة أفضل مدرب في الموسم الحالي، بعد أن قاد ميلان للتتويج بلقب بطل الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الأولى منذ الموسم (2010-2011)، التاسعة عشرة في تاريخه.

وردت رابطة الدوري الإيطالي على طلب بيولي عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لا تقلق بيولي، سنمنحك ميدالية أخرى، غدًا.

المصدر: وكالات