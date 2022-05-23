صلاح رمضان رئيسا للاتحاد السوري لكرة القدم

أسفرت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن انتخاب صلاح رمضان رئيسا للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة.

وحصل رمضان على 38 صوتا من أصل 67، مقابل 29 صوتا لمنافسه فادي دباس.

وانتخب عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب نائبا للرئيس، بعد حصوله على 39 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه زكريا قناة.

وكان ماهر السيد، المرشح الثالث على مقعد الرئاسة قد تغيب عن حضور المؤتمر فاعتبر منسحبا.

وسبق لرمضان أن ترأس اتحاد الكرة السوري عام 2012 قبل أن يستقيل من منصبه عام 2018.

المصدر: أ ف ب