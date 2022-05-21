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بالفيديو.. سقوط سقف على أرضية الملعب خلال مباراة كرة قدم

الرياضة

بالفيديو.. سقوط سقف على أرضية الملعب خلال مباراة كرة قدم
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سقط سقف مبنى ملاصق لملعب "هودزي ميكانا" في مدينة شيمكينت الكازاخية على أرضية الملعب خلال مباراة أوردوباسي وضيفه آكسو ضمن الجولة الـ12 من الدوري الكازاخي لكرة القدم اليوم السبت.

ووقعت الحادثة نتيجة عاصفة ورياح قوية اقتلعت سقف المبنى الإداري لنادي أوردوباسي وأسقطته داخل الملعب خلال المباراة.

ولحسن الحظ سقط السقف في مكان لم يكن يتواجد فيه أي شخص.

وحسب العديد من التقارير، لم يتعرض أي من الجماهير أو اللاعبين لأي أذى.

وأوقف الحكم المباراة التي كانت تشير نتيجتها لتقدم أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

المصدر: ren.tv +sports.ru

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