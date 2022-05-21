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بنزيما يوجه رسالة لجمهور الريال بشأن مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

الرياضة

بنزيما يوجه رسالة لجمهور الريال بشأن مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال
Legion-Media
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وجه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، رسالة إلى جمهور الفريق الملكي عقب انتهاء مباريات الميرنغي في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر بنزيما صورة له، عبر حسابه على "فيسبوك"، أثناء الاحتفال من إحدى المباريات، وكتب عليها: "شكرا لكم على هذا الموسم الذي لا ينسى. لا تزال لدينا أجمل ليلة. يحيا مدريد!".

بنزيما يوجه رسالة لجمهور الريال بشأن مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال
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ويشير المهاجم الفرنسي إلى ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في باريس.

ونجح ريال مدريد هذا الموسم في الفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر المحلي، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

وسجل بنزيما هذا الموسم 44 هدفا خلال 45 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

المصدر: facebook/KarimBenzema

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