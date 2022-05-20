باريس سان جيرمان يؤكد رحيل الأرجنتيني دي ماريا بعد نهاية الموسم

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا، رحيل نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعد نهاية الموسم الكروي الذي يختتم غدا السبت.

وسيرتدي دي ماريا البالغ 34 عاما قميص النادي الباريسي للمرة الأخيرة غدا السبت ضد ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري، قبل أن يقول وداعا لزملائه والفريق الذي وصل إليه عام 2015 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

PSG announce Ángel Di María will leave after spending the last seven seasons with the club:



▪️ 294 appearances

▪️ 91 goals

▪️ 111 assists

▪️ 18 trophies



✨ pic.twitter.com/KY3mkqOGYR — B/R Football (@brfootball) May 20, 2022

ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في كأس الرابطة، إضافة إلى مساهمته في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان عن دي ماريا المرجح انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي بحسب التقارير، إن "المشجعين سيتذكرونه كلاعب بروح لا مثيل لها. لقد أظهر التزاما ثابتا بالدفاع عن ألواننا".

وفي 294 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل الأرجنتيني 91 هدفا ومرر 111 كرة حاسمة وفقا لبيانات سان جيرمان.

🙌❤️💙@PSG_arab يحيي آنخيل دي ماريا على مواسمه السبعة التي قضاها بالقميص الأحمر والأزرق.



اللاعب الأرجنتيني فاز بـ 18 لقباً وأصبح أفضل صانع أهداف في تاريخ النادي. pic.twitter.com/A5L9N9T9Ts — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 20, 2022

وقد لا يكون دي ماريا النجم الوحيد الذي سيودع سان جيرمان بعد مباراة الغد، في ظل إمكانية أن يكشف زميله كيليان مبابي الأحد عن قراره بشأن البقاء في نادي العاصمة الفرنسية أو الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

المصدر: أ ف ب