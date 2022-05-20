شاحنة لفريق "كاماز ماستر" الروسي معروضة للبيع بـ60 مليون روبل

يلبي فريق كاماز ماستر طلبات العديد من هواة الجمع الروس والأجانب الذين أرادوا شراء شاحنات رياضية، وسيسمح بيع السيارات للفريق بتلقي أموال إضافية لمواصلة أنشطته.

وقرر الفريق الرياضي الروسي، الرائد العالمي في ترتيب سباق الشاحنات، بيع سياراته التي نافس فيها في الراليات بأسعار تتراوح من ثمانية إلى 60 مليون روبل.

Legion-Media

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وتعتبر شاحنة كاماز موديل 4911 أرخص شاحنة ضمن المجموعة المطروحة للبيع، وتم تصنيعها عام 2004، وشاركت في عشرة سباقات، فازت بـ6 منها، ويصل سعرها إلى 8 ملايين و200 ألف روبل (138 ألف دولار).

فيما ستكون شاحنة كاماز الحديثة موديل 43509 الأغلى بين الشاحنات المطروحة للبيع، ويصل سعرها إلى 60 مليون روبل أي (ما يزيد على مليون دولار)، وحقق سائقو كاماز ماستر معها العديد من الانتصارات وجوائز رالي داكار لعام 2019و2020 و2021، وكذلك لقب ماراثون طريق الحرير 2019.

يذكر أن فريق كاماز الرئيسي تأسس في عام 1988، وفاز بلقب رالي داكار الصحراوي بفئة الشاحنات 19 مرة في تاريخه و18 لقب في آخر 21 عاما.

المصدر:"وكالة تاس"