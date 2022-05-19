بمشاركة 10 دول ومن بينهم مصارع أوكراني.. أول بطولة دولية احترافية للمصارعة في موسكو

تنطلق أول بطولة دولية احترافية لرابطة المصارعة "دوري بودوبني" اليوم الخميس في موسكو، بمشاركة أقوى المصارعين من 10 دول.

ويشارك في المسابقة مصارعون من روسيا وبيلاروس والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وأذربيجان وقرغيزستان وأرمينيا وتركمانستان بالإضافة إلى مصارع واحد من أوكرانيا.

وستقام المسابقات على مدار يومين في عدة تخصصات، منها: (المصارعة الحرة والمصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة النسائية).

ومن أبرز نجوم المصارعة اليونانية الرومانية الذين سيشاركون في البطولة هم رومان فلاسوف (وزن 77 كغ) بطل أولمبي مرتين، وبطل العالم ثلاث مرات، موسى إيفلوف (وزن 97 كغ) البطل الأولمبي، وبطل العالم مرتين، وكذلك سيرجي سيمينوف الحاصل على ميدالية برونزية أولمبية مرتين، وبطل العالم، وسيرغي إيملين (وزن 60 كغ) الحاصل على الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية، بطل العالم.

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في اليوم الأول من البطولة والتي ستقام على ملعب تسيسكا لكرة القدم، ستكون هناك نزالات تصفية، بالإضافة إلى مباريات تحديد المركز الثالث، فيما ستقام النهائيات يوم 20 مايو في سيرك موسكو الكبير.

أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة UWW في 2 مارس تعليق مشاركة المصارعين الروس في المسابقات الدولية بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ما أجبر اتحاد المصارعة الروسي على إنشاء دوري بديل فكان دوري "بودوبني" نسبة إلى المصارع إيفان مكسيموفيتش بودوبني والذي كان مصارعا محترفا من الإمبراطورية الروسية وفي وقت لاحق الاتحاد السوفيتي. بدأ حياته الرياضية حوالي عام 1900، استمرت حياته المهنية لمدة أربعين عاما ولم يخسر نزالا عادلا.

المصدر: وكالة تاس