مؤسسة أخلاقيات الجمباز تستبعد الروسي كولياك لمدة عام واحد

أوقفت اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز، الأربعاء، لاعب الجمباز الفني الروسي إيفان كولياك لمدة عام واحد.

وفتح الاتحاد الدولي للجمباز دعوى تأديبية ضد الرياضي الروسي في ما يتعلق "بسلوكه الصادم" لدى تتويجه، إذ ظهر البطل الروسي وعلى قميصه حرف Z أثناء تتويج الميداليات في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة، معبرا عن دعم بلاده.

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وتم إلغاء نتيجة اللاعب الروسي الذي احتل المركز الثالث في كأس العالم للناشئين، واضطر الرياضي إلى إعادة الميدالية البرونزية وأموال الجائزة بمبلغ 500 فرنك سويسري (حوالي 500 دولار).

كما لن يكون كولياك قادرا على المشاركة في المسابقات تحت رعاية الاتحاد الدولي للجمباز والبطولات التي ينظمها أي اتحاد عضو في الاتحاد الدولي للجمباز.

ويحق لكولياك استئناف هذا القرار في غضون 21 يوما.

ويشارك المواطنون الروس بشكل واسع حرف Z، الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إذ تحمله الدبابات والمدرعات والعربات الروسية المشاركة في العملية.

المصدر: "وكالة تاس"