ماني يرد على أنباء انتقاله إلى بايرن ميونخ

أكد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني، أنه "سعيد جدا" في ليفربول، ليدحض كل الإشاعات التي ربطته بالرحيل عن الفريق الأحمر هذا الصيف للانضمام لنادي بايرن ميونخ.

ويقدم ماني أداء رائعا هذا الموسم وقاد فريقه أمس لتحقيق فوز هام على أستون فيلا 2-1 مكن "الريدز" من التساوي في عدد النقاط مع متصدر الدوري الإنجليزي، نادي مانشستر سيتي.

ويدخل ماني العام الأخير من عقده مع ليفربول، ولكن حتى الآن، لم تجر أي مناقشات مهمة حول تمديد عقد المهاجم السنغالي.

وكشف تقرير صحفي ألماني، بداية هذا الأسبوع عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع النجم السنغالي.

ولكن ماني، أكد بعد لقاء أستون فيلا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه سعيد جدا في ملعب "أنفيلد".

وعن وضعه الحالي في ليفربول وإمكانية رحيله عن "الريدز"، قال ماني: "أشعر بالسعادة في ليفربول بالطبع وتزداد سعادتي عندما يفوز النادي بالألقاب".

وأضاف: "أحاول الاستمتاع بكل لحظة لي في النادي ومساعدة زملائي في الفريق، بصراحة أنا سعيد للغاية".

يذكر أن ماني البالغ من العمر 30 عاما، كان قد انضم لليفربول في العام 2016 قادما من ساوثهامبتون، وينتهي عقده الحالي مع "الريدز" في صيف العام المقبل.

المصدر: ديلي ميل