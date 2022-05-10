دورة روما.. فافرينكا يحقق فوزه الأول منذ أكثر من عام

حقق السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا، أول فوز له منذ أكثر من عام إثر تغلبه على الأمريكي رايلي أوبيلكا، في الدور الأول لدورة روما الدولية، إحدى دورات الماسترز للتنس.

وجاء فوز فافرينكا، المصنف ثالثا عالميا سابقا والذي تراجع للمرتبة 361 في التصنيف العالمي، على أوبيلكا المصنف 17 عالميا، بمجموعتين لواحدة، بواقع 3-6، و7-5، و6-2.

وكان فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة في "الغراند سلام" (أستراليا ورولان غاروس عام 2014 وفلاشينغ ميدوز عام 2016)، وضع حدا لمشاركاته في مارس عام 2021، بعد خروجه من الدور الأول لدورة الدوحة بسبب إصابة في ساقه اليسرى أبعدته عن الملاعب نحو عام.

وخرج فافرينكا (37 عاما)، بعد عودته إلى الملاعب، من الدور الأول من دورتي ماربيا الإسبانية ومونتي كارلو، وهما الوحيدتان اللتان شارك فيهما منذ مطلع العام الحالي.

وعبر فافرينكا عن فرحته بعد فوزه على أوبيلكا، قائلا: "أنا سعيد جدا"، وتابع مع ابتسامة على محياه خلال المؤتمر الصحفي "لقد كنت بعيدا عن التنس لفترة طويلة جدا. لقد عملت كثيرا للعودة، إنه لأمر رائع الفوز في مباراة أخيرا. لنرى ما إذا كانت الأمور ستسير على نحو أفضل".

وأردف "بعد عمليتين، في سني، يمكنني بسهولة التوقف عن اللعب. ولكن ما زلت أشعر بهذه النيران في داخلي. ما زلت أعتقد أنني أستطيع اللعب بشكل رائع وتحقيق نتائج رائعة، ربما ليس على الفور، ولكن في غضون بضعة أشهر".

ويلعب فافرينكا في الدور الثاني مع الصربي لاسلو دجيري، الفائز بصعوبة على الكرواتي بورنا تشوريتش 6-2، و6-7، و6-2.

المصدر: وكالات