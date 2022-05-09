ظهور مفاجئ لمبابي وحكيمي في مدريد

ظهر ثنائي فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الفرنسي كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي بشكل مفاجئ اليوم الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مبابي تناول الغداء ظهر اليوم، مع حكيمي وشقيقه وشخصين آخرين في مطعم بمدريد.

يذكر أن مبابي يرتبط بصداقة وطيدة مع حكيمي منذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ولم يحسم اللاعب الفرنسي، مستقبله حتى الآن.

وأكد خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ممثلي كيليان مبابي، سيستأنفون خلال الأسبوع الجاري، مفاوضاتهم بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف ريال مدريد.

وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان حسن عرضه المقدم لمبابي من أجل التجديد، قبل أيام قليلة، ولا يزال على طاولة اللاعب.

وترددت أنباء حول موافقة مبابي على عرض مقدم من قبل باريس سان جيرمان، لتجديد عقده براتب سنوي بقيمة 50 مليون يورو، إضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة 100 مليون، ضمن عقد يمتد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي.

وكشف مبابي في وقت سابق، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع فريقه الحالي أو الانتقال إلى ناد آخر.

كما نفت فايزة العماري والدة مبابي، تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود اتفاق مع إدارة باريس أو أي فريق آخر في الوقت الحالي.

المصدر: وكالات