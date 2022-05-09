مقابل راتب أسبوعي ضخم.. هالاند يوافق على الانضمام لمانشستر سيتي

توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى صفوفه، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الاثنين.

وكشفت التقارير، أن هالاند سيوقع عقدا لمدة خمسة مواسم وسيتقاضى مبلغا ضخما قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، على أن يدفع "السيتي" لدورتموند البند الجزائي في عقد اللاعب وقدره 64 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.

وسجل هالاند (21 عاما)، 85 هدفا في 88 مباراة دافع فيها عن ألوان دورتموند في مختلف المسابقات منذ انتقاله إليه في يناير 2020 في سوق الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورغ النمساوي.

وللمفارقة، سبق لوالد هالاند، آلف إينغه، أن لعب في صفوف مانشستر سيتي بين 2000 و2003، وخاض معه 38 مباراة على مدى ثلاثة أعوام.

ولا يضم "السيتي" في صفوفه مهاجما صريحا باستثناء البرازيلي غابريال جيزوس، علما بأن مدربه الإسباني بيب غوارديولا يلعب معظم الأوقات من دون مهاجم صريح.

وكان "السيتي" حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين الموسم الماضي من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع النادي الذي يقع في شمال لندن.

وكان مانشستر سيتي ودع هذا الموسم مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بشكل دراماتيكي على يد ريال مدريد، لكن حظوظه تبقى وافرة في الفوز بمسابقة الدوري الإنجليزي حيث ينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول.

المصدر: وكالات