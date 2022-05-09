الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق رقما غائبا عنه منذ 10 سنوات

استعاد ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من جاره إنتر ميلان، عندما قلب تخلفه أمام مضيفه فيرونا إلى فوز 3-1 أمس الأحد، في ختام المرحلة الـ36 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 80 نقطة مقابل 78 لإنتر بطل الموسم الماضي والذي كان قد تغلب على إمبولي 4-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الـ36.

وبحسب شبكة "أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن ميلان جمع 80 نقطة في موسم واحد بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 2011-2012 (حينما توج "الروسونيري" بلقبه الأخير في الدوري).

80 - AC Milan have earned 80 points in a single Serie A season for their first time since 2011/2012 campaign (also 80, but after 38 games). Climbing.#VeronaMilanpic.twitter.com/lvciyL34du — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 8, 2022

وأضافت أن ميلان في موسم 2011-2012، حقق 80 نقطة بعد 38 مباراة، بينما وصل إلى 80 نقطة هذا الموسم من 36 لقاء فقط، وتتبقى له مباراتان على ختام الموسم.

المصدر: "أوبتا"