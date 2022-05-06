الصربي دجوكوفيتش يصعد إلى المربع الذهبي لبطولة مدريد للأساتذة (فيديو)
تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا إلى نصف نهائي بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب، بفوزه اليوم الجمعة على البولندي هوبرت هوركاش بمجموعتين نظيفتين في ربع نهائي المسابقة.
وحسم النجم الصربي البالغ 34 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و21 دقيقة.
Rock solid 🙌— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022
Three-time Madrid champ @DjokerNole powers past Hubert Hurkacz, 6-3 6-4. #MMOPENpic.twitter.com/xe3wazsYGv
وسيواجه دجوكوفيتش في قبل نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الإسبانيان رافائيل نادال وكارلوس ألكاراس.
He's baaaccckkk 👀— ATP Tour (@atptour) May 6, 2022
🇷🇸 @DjokerNole moves past Hurkacz 6-3 6-4 and into the semi-finals.@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/ZhuXDwD8TO
المصدر: rsport.ria.ru