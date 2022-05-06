بنزيما يقاضي سياسيا فرنسيا

ذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني رفع دعوى قضائية ضد السياسي الفرنسي اليميني داميان ريو، اتهمه فيها بالتشهير العلني.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن بنزيما رفع الدعوى ضد داميان ريو بسبب نشر الأخير تغريدتين عبر حسابه في "تويتر" وصف خلالهما نجم الفريق الملكي بالإرهابي.

Karim Benzema attaque en justice le militant de Reconquête Damien Rieu

➡️ https://t.co/sCVpg7xKdfpic.twitter.com/tZB0s1nIvd — Le Parisien | sport (@leparisiensport) May 5, 2022

ويرجع تاريخ التغريدة الأول إلى 23 أكتوبر 2020، حيث نشر ريو المتحدث السابق باسم مجموعة الهوية اليمينية المتطرفة التي تم حلها في عام 2021 صورة لمهاجم ليون السابق بجانب الإمام نور الدين مأمون، وعلق عليها قائلا: "من المثير للاهتمام اكتشاف أن بنزيما يلتقي مع الإمام نور الدين مأمون المرتبط بعمليات إرهابية (عملية نفذت بعد ثلاثة أيام من اغتيال صاموئيل باتي ولم تؤد إلى أي محاكمة)، وكذلك ارتباط اسمه بتمويل مساجد برون (مدينة الرون التي ينحدر منها بنزيما)".

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné... 😏

Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

وبعد شهر، في 22 نوفمبر 2020، تحدى داميان ريو اللاعب مرة أخرى عبر "تويتر" بصورة لبنزيما وهو يرفع إصبعه السبابة في الهواء، منشورة بجانب صور لإرهابيين يقومون بذات الإشارة وكتب: "أعتقد أن بنزيما يريد أن يرسل لنا رسالة"، بعد عام ونصف العام، لا تزال التغريدات على الإنترنت.

🇫🇷 FLASH - Karim #Benzema attaque en justice le militant de Reconquête Damien Rieu pour diffamation. (Le Parisien) pic.twitter.com/my3afZKL1p — Mediavenir (@Mediavenir) May 5, 2022

وكان محامي اللاعب غاضبا من هذه التغريدات في ذلك الوقت، وقد أشار إلى حسابي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجيرالد دارمانين وزير الداخلية على "تويتر" في تغريدة قال فيها: "الناشط اليميني المتطرف داميان لوفيفر (الاسم الحقيقي لداميان ريو) يغذي الكراهية وتغريدته الأخيرة تساوي كريم بنزيما بالإرهابيين، هل يجب أن ننتظر رد فعل جديدا؟".

ورفع محامي بنزيما القضية أمام المحكمة واتهم ريو بالتشهير العلني.

واستدعي داميان ريو في 23 مايو إلى محكمة ليون (الرون) لإدانته، وهو إجراء معتاد في هذا النوع من القضايا، وقد علق ريو على استدعائه للمثول أمام المحكمة بقوله: "كريم يريد أن يسكتني.. أخبره أنني فزت بكل محاكماتي السابقة".

المصدر: وكالات