فرانك لامبارد في ورطة بعد كلماته عن محمد صلاح

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى فرانك لامبارد مدرب إيفرتون بسبب تصريحاته بعد مواجهة فريقه لجاره ليفربول في "ديربي الميرسيسايد" ضمن الجولة الـ34 من "البريميرليغ".

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "جرى اتهام فرانك لامبارد بخرق لوائح الاتحاد عقب التعليقات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة إيفرتون وليفربول يوم الأحد 24 أبريل".

وأضاف: "هذه التعليقات سلوك غير لائق لأنها تشير ضمنيا إلى التحيز أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام".

واختتم البيان: "سيكون أمام لامبارد حتى يوم الاثنين 9 مايو لتقديم رده على هذا الاتهام".

🗣️ "If that's Mo Salah at the other end, I think he gets the penalty..."



Here is a reminder of what Lampard said after that defeat to #LFC 👇 pic.twitter.com/p9uQAMtWS7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 4, 2022

وكان لامبارد، قد اعترض خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة على عدم حصول إيفرتون على ركلة جزاء، زاعما أن هناك خطأ ارتكب على لاعبه أنطوني جوردون، مدعيا أن الحكم كان سيشير إلى ركلة جزاء لو وقعت نفس الحادثة مع محمد صلاح نجم "الريدز".

يذكر أن ليفربول حسم "ديربي الميرسيسايد" بهدفين نظيفين.

المصدر: وكالات