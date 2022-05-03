ساديو ماني يفك شراكته مع دروغبا برقم مميز في دوري الأبطال (فيديو)

تألق السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي في المواجهة التي جمعت فريقه مع فياريال الإسباني يوم الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ماني هدف الفوز لفريقه (3-2) في الدقيقة الـ74 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، بات ماني أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال برصيد 15 هدفا، متفوقا على الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي (14).

Sadio Mané has now scored more goals in the #UCL knockout stages (15) than any African player in the competition's history, breaking Didier Drogba's record. 🌍 pic.twitter.com/gvhNUffS5y — Squawka (@Squawka) May 3, 2022

كما عادل ماني الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة من قبل لاعب واحد لمصلحة فريق إنجليزي في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، والمسجل باسم أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد.

Most goals scored in the #UCL knockout stages for an English club:



🔵 15 - Frank Lampard

🔴 15 - Sadio Mané



Superheroes. 🦸‍♂️ pic.twitter.com/6ZbknMTX6f — William Hill (@WilliamHill) May 3, 2022

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وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد فوزه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-2، عقب فوزه الأسبوع الماضي في إنجلترا بهدفين دون مقابل.

وسيتنافس ليفربول على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع المنتصر من المواجهة الإسبانية الإنجليزية الثانية في المربع الذهبي بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي والتي من المقرر أن يستضيفها غدا الأربعاء ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، علما أن لقاء الذهاب بينهما على ملعب "الاتحاد" الثلاثاء الماضي انتهى بفوز السيتي 4-3.

المصدر: RT