ميلان يقترب من الـ"سكوديتو"

حقق فريق ميلان فوزا ثمينا على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار "الروسونيري" لمهاجمه البرتغالي رفائيل لياو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق ميلان انتصاره بذلك الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ووصيفه إنتر ميلان، الذي يحل ضيفا على فريق أودينيزي في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في حين توقف رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة، وبقي في المرتبة السابعة على سلم ترتيب الدوري "الكالتشيو".

المصدر: RT